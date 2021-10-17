В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров

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Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила замминистра труда и соцзащиты РК Елена Лось.

По словам гостьи эфира, сегодня в стационарах республики находится 4015 человек, из них более половины - 2272 человека - старше шестидесяти лет.

«Это самая уязвимая категория граждан, при этом сегодня вакцинированы только 46,5%. То есть первый компонент получили 180 420 человек», - сказала Лось, добавив, что предстоит вакцинировать еще около 200 тысяч крымчан старше 60-ти.

Замглавы министерства туда и соцзащиты отметила, что введенные 11 октября ковидные ограничения во многом связаны с низким процентом вакцинации на полуострове.

Предписанная самоизоляция, равно как отмена льготного проезда, были необходимы, чтобы снизить риск распространения COVID–19 среди этой возрастной категории.

Елена Лось напомнила, что сейчас крайне важно соблюдать все противоковидные рекомендации, в том числе самоизоляцию. При этом люди пожилого возраста и другие граждане могут в любой момент обратиться за помощью к социальным работникам или волонтерам, которые принесут продукты или лекарства, помогут оплатить услуги ЖКХ и выполнят другие поручения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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