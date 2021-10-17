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Общество

В Крыму отмечают рост «возрастных» браков

10:30 воскресенье, 17 октября 2021
В Крыму отмечают рост «возрастных» браков

фото © Новости Крыма

В первую рабочую неделю октября отделами ЗАГС Крыма зарегистрировано больше браков, чем рождений.

В Департаменте ЗАГС подчеркивается высокое количество официальных брачных союзов, несмотря на уходящий «свадебный» сезон.

В частности, отделы ЗАГС выдали 358 свидетельств о рождении и 399 свидетельств о заключении брака. Мальчиков на прошлой неделе зарегистрировали меньше, чем девочек – 170 и 188 соответственно.

Также было немало «возрастных» браков и молодоженов с интересной разницей в возрасте, например, где мужчине 80 и женщине – 65, мужчине 80 и женщине – 51, жениху 60 и невесте 43, жениху 64 и женщине 52, новобрачному 73 и новобрачной 68.

Родители новорожденных присваивали детям разнообразные, редкие имена: Анабель, Елисей, Герман, Стелла, Афина, Дионис, Самия, Яким, Феликс, Леван, Ильдана и Иветта. Наиболее популярными при этом были имена: Варвара, Ксения, Али, Асие, Кира, Александр, Василиса. На минувшей неделе зарегистрирована всего одна двойня, в Керчи – Александр и Илья.

Согласно сводной информации по отделам ЗАГС, за период прошлой недели официально помолвились 256 пар влюбленных, браки которых запланированы как через месяц, так и в течение года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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