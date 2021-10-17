В Крыму обнаружен редчайший цветок

фото © природный парк «Тарханкутский»

В заповедном урочище «Балка Большой Кастель» в Черноморском районе Крыма ученые обнаружили редкий краснокнижный цветок — штернбергию безвременниковоцветную.

Об этом сообщила пресс-служба природного парка «Тарханкутский».

«Это редчайшее и одно из самых загадочных растений. В сухие годы его цветки развиваются под землей. Увидеть его на поверхности почти невозможно», — отметили в пресс-службе.

Доктор биологических наук, профессор кафедры лесного дела и садово-паркового строительства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Андрей Ена отметил, что штернбергию действительно встретить в дикой природе — большое счастье.

Маленький дикорастущий цветок практически незаметен, так как неплохо «маскируется» от лишних глаз.

«Штернбергия очень маленькая, даже меньше крокуса. Она цветет в августе, сентябре и октябре в желтой траве, в которой практически ничего не видно», — делится ученый.

Встретить изысканную красавицу можно в степных и предгорных районах Крыма. При этом именно на Тарханкутском полуострове ранее она никогда не встречалась ни туристам, ни ученым.

«Это событие можно сравнить с находкой нового мазка на исчезнувшей картине», — заключил ученый.

В тексте использованы материалы: Форпост

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