Общество
В Крыму обнаружен редчайший цветок
фото © природный парк «Тарханкутский»
В заповедном урочище «Балка Большой Кастель» в Черноморском районе Крыма ученые обнаружили редкий краснокнижный цветок — штернбергию безвременниковоцветную.
Об этом сообщила пресс-служба природного парка «Тарханкутский».
«Это редчайшее и одно из самых загадочных растений. В сухие годы его цветки развиваются под землей. Увидеть его на поверхности почти невозможно», — отметили в пресс-службе.
Доктор биологических наук, профессор кафедры лесного дела и садово-паркового строительства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Андрей Ена отметил, что штернбергию действительно встретить в дикой природе — большое счастье.
Маленький дикорастущий цветок практически незаметен, так как неплохо «маскируется» от лишних глаз.
«Штернбергия очень маленькая, даже меньше крокуса. Она цветет в августе, сентябре и октябре в желтой траве, в которой практически ничего не видно», — делится ученый.
Встретить изысканную красавицу можно в степных и предгорных районах Крыма. При этом именно на Тарханкутском полуострове ранее она никогда не встречалась ни туристам, ни ученым.
«Это событие можно сравнить с находкой нового мазка на исчезнувшей картине», — заключил ученый.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В Крыму обнаружен редчайший цветок
В заповедном урочище «Балка Большой Кастель» в Черноморском районе Крыма ученые обнаружили редкий краснокнижный цветок — штернбергию безвременниковоцветную.