Власть
В крымском университете хотят увеличить количество иностранных студентов
В Крымском федеральном университете имени Вернадского (КФУ) рассчитывают на увеличение количества иностранных студентов до 5 тысяч человек.
Об этом сообщил ректор Андрей Фалалеев.
«Результатом форума будет резолюция, направленная на прорыв информационной блокады, в которой оказался Крым, популяризацию деятельности университета за границей и увеличение интереса среди иностранных абитуриентов к университету», – цитирует Фалалеева пресс-служба вуза.
По данным КФУ, в вузе обучаются студенты из стран СНГ, Индии и Африки. Для увеличения количества студентов из-за рубежа, ректорат ставит перед собой задачу «создания нового мультикультурного сообщества» в Крыму.
На данный момент в вузе обучается 2000 иностранных студентов, утверждают в пресс-службе КФУ.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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