Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +12
море +18

Власть

В крымском университете хотят увеличить количество иностранных студентов

08:10 воскресенье, 17 октября 2021

В Крымском федеральном университете имени Вернадского (КФУ) рассчитывают на увеличение количества иностранных студентов до 5 тысяч человек.

Об этом сообщил ректор Андрей Фалалеев.

«Результатом форума будет резолюция, направленная на прорыв информационной блокады, в которой оказался Крым, популяризацию деятельности университета за границей и увеличение интереса среди иностранных абитуриентов к университету», – цитирует Фалалеева пресс-служба вуза.

По данным КФУ, в вузе обучаются студенты из стран СНГ, Индии и Африки. Для увеличения количества студентов из-за рубежа, ректорат ставит перед собой задачу «создания нового мультикультурного сообщества» в Крыму.

На данный момент в вузе обучается 2000 иностранных студентов, утверждают в пресс-службе КФУ.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму дети стали чаще болеть COVID-19. Статистика роста заболеваемости среди детей до 18 лет в Крыму наблюдается с начала месяца.

В Севастополе у мусорных баков нашли голодную девочку. Следователи начали проверку сообщений о том, что в Севастополе местная жительница обнаружила на улице голодную несовершеннолетнюю девочку.

В детсаду и трех школах Симферополя обнаружили коронавирус. На данный момент в Симферополе в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом учащиеся трех школ находятся на дистанционном обучении, закрыт на карантин один детский сад.

Студенты КФУ будут на дистанте минимум до 7 ноября. Главный крымский вуз полностью перевели на удаленное обучение.

Общество
Крымчане провожают журавлей на юг

Крымчане провожают журавлей на юг

Осенью жители и гости Крымского полуострова могут наблюдать в небе чудо природы — сотни журавлей мигрируют из средней полосы России в жаркие страны.

Общество
Какой сегодня праздник 17 октября

Какой сегодня праздник 17 октября фото

Сегодня, 17 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки

Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 579 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии.

Актуальные темы

Туристам разонравился крымский отдых

Отдых в Крыму оставляет у туристов смешанные чувства. С одной стороны, на полуострове можно насладиться уникальной природой, с другой — приходится лицезреть строения в стиле 90-х, повсеместные заборы и неудачную наружную рекламу.

13 октября

Коронавирус в Крыму
В Крыму запустили «репрессивную машину»

В Крыму запустили «репрессивную машину»

Некоторым гражданам акция напомнила 1937 год.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации