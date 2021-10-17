В Черном море регулярно находят новые виды существ

фото © anapacity.com

Ученые регулярно находят новые разновидности живых существ у побережья Крымского полуострова.

Об этом сообщил директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Н.Н. Зубова Николай Дьяков.

Как правило, открытия совершаются в пещерах и гротах. Находки можно разделить на две группы: виды, которые ранее были известны науке, но не характерны для Черного моря, и абсолютно новые организмы.

«Действительно, есть виды очень редкие, и они водятся в основном в пещерах. К примеру, недавно ученые обнаружили новый вид креветок», — рассказал наш собеседник.

И если найти неизвестного науке обитателя — большая удача, то «вселенцы» из соседних бассейнов — не редкость, отметил ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей Борис Аннинский.

«В море обнаруживают личинки, но не могут выявить взрослых особей. А вот гроты могут содержать совершенно специфическую фауну, даже не свойственную Средиземноморскому бассейну», — добавил собеседник ForPost.

Сейчас крымские ученые надеются найти уникальные живые организмы в рамках большого научного проекта по исследованию прибрежных пещер Крыма. Об этом специалисты рассказали на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Исследователи уже изучили три локации — пещеры мыса Айя и Карадага, а также подводный тоннель Музея подводных лодок в Балаклаве.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экономист объяснил, когда ждать «экономического чуда» в Крыму. Туризм в Крыму не станет локомотивом экономического роста, а без частных внешних инвестиций на полуострове не случится экономического чуда, считает российский экономист Сергей Алексашенко.

Со дна Феодосийской бухты подняли полугусеничную машину времен войны. Крымские спасатели провели операцию по подъему на поверхность полугусеничного грузового автомобиля ЗИС-33, который обнаружили во время обследования четвертого трюма затонувшего в Феодосийской бухте теплохода «Жан Жорес».

На месте будущего онкодиспансера в Севастополе проведут археологические раскопки. За три миллиона рублей на объекте культурного наследия «Сооружения позднеантичного времени 5-6 вв.», площадью в 707 кв.м, проведут археологические полевые работы.

На крымском побережье нашли подводный источник пресной воды. В районе мыса Айя (Балаклава) исследователи обнаружили достаточно большой источник пресной воды.