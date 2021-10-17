Происшествия
Россиянин попался на сбыте фальшивых купюр в Евпатории
Евпаторийский городской суд приговорил жителя Барнаула к условному лишению свободы за сбыт фальшивых банкнот.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«В августе 2021 года 27-летний мужчина, житель Барнаула, временно находился в Евпатории, в интернете заказал и совершил покупку трех поддельных банкнот номиналом 5000 рублей. После того, как он забрал фальшивки из тайника, решил реализовать их. За первую купюру купил кепку, за вторую фальшивую купюру купил лоток малины», – говорится в сообщении.
В суде отметили, что мужчина пытался сбыть и третью банкноту, также расплатившись ею за товар. Однако продавец засомневался в подлинности купюры. «Третья поддельная купюра осталась при мужчине, в этот же день она была изъята сотрудниками полиции в ходе личного досмотра, – уточнили в суде. – Мужчина вину в судебном заседании признал полностью».
Злоумышленник признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 186 УК РФ – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму задержали студента, проткнувшего человека ножом. Студент 4 курса из Севастополя в ходе разгоревшегося конфликта с одним из местных жителей, пустил в дело нож.
Крымчанин побил 87-летнюю бабушку и отправился в тюрьму. Как установил суд, в апреле этого года 35-летний местный житель, будучи подшофе, избил свою 87-летнюю бабушку.
Житель Севастополя попался на ложном минировании федерального объекта в Крыму. Крымские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Севастополя, который сообщил заведомо ложную информацию о минировании одного из территориальных подразделений федерального органа исполнительной власти.
Житель крымского села угнал автомобиль, застрял в грязи и попал в тюрьму. Как установил суд, в декабре прошлого года 22-летний ранее судимый житель Нижнегорского района Крыма, будучи подшофе, угнал мопед другого местного жителя, который оставил свой транспорт и ненадолго отлучился.
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.
Крымчане провожают журавлей на юг
Осенью жители и гости Крымского полуострова могут наблюдать в небе чудо природы — сотни журавлей мигрируют из средней полосы России в жаркие страны.
Какой сегодня праздник 17 октября фото
Сегодня, 17 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Туристам разонравился крымский отдых
Отдых в Крыму оставляет у туристов смешанные чувства. С одной стороны, на полуострове можно насладиться уникальной природой, с другой — приходится лицезреть строения в стиле 90-х, повсеместные заборы и неудачную наружную рекламу.
13 октября
Крымский Посейдон сражался со стихией на пляжевидео
13 октября
Россия стягивает тысячи военных в Крым
14 октября
Эксперт ожидает циклон отставок в Крыму
19 часов назад
В Крыму обнаружен редчайший цветок
В заповедном урочище «Балка Большой Кастель» в Черноморском районе Крыма ученые обнаружили редкий краснокнижный цветок — штернбергию безвременниковоцветную.