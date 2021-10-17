Россиянин попался на сбыте фальшивых купюр в Евпатории

Евпаторийский городской суд приговорил жителя Барнаула к условному лишению свободы за сбыт фальшивых банкнот.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В августе 2021 года 27-летний мужчина, житель Барнаула, временно находился в Евпатории, в интернете заказал и совершил покупку трех поддельных банкнот номиналом 5000 рублей. После того, как он забрал фальшивки из тайника, решил реализовать их. За первую купюру купил кепку, за вторую фальшивую купюру купил лоток малины», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что мужчина пытался сбыть и третью банкноту, также расплатившись ею за товар. Однако продавец засомневался в подлинности купюры. «Третья поддельная купюра осталась при мужчине, в этот же день она была изъята сотрудниками полиции в ходе личного досмотра, – уточнили в суде. – Мужчина вину в судебном заседании признал полностью».

Злоумышленник признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 186 УК РФ – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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