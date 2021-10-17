Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 17 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 17 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 93 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 98 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 18, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 14, в Сочи - 20, в Турции - 26, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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