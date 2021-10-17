На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы

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Уже на следующей неделе ночная температура воздуха в Крыму опустится до 0 градусов.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

Так в ночь на 20 и 21 октября синоптики прогнозируют от 0 до 5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +11 +16 градусов. При этом синоптики сообщают о сильном ветре с порывами до 9-14 метров в секунду.

На данный момент 18 октября в южных, центральных и западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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