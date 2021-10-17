Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +11
море +19

Общество

На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы

20:57 воскресенье, 17 октября 2021
На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы

фото © pixabay.com

Уже на следующей неделе ночная температура воздуха в Крыму опустится до 0 градусов.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

Так в ночь на 20 и 21 октября синоптики прогнозируют от 0 до 5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +11 +16 градусов. При этом синоптики сообщают о сильном ветре с порывами до 9-14 метров в секунду.

На данный момент 18 октября в южных, центральных и западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 16 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 16 октября.

Значительно потеплеет: прогноз погоды в Крыму на выходные. Потепление и настоящее бабье лето придет в Крым в предстоящие выходные, уже в субботу температура воздуха повысится до +23 градусов, что на несколько градусов превышает климатическую норму октября.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 15 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 15 октября.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 14 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 14 октября.

Общество
На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы

На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы

Уже на следующей неделе ночная температура воздуха в Крыму опустится до 0 градусов.

Коронавирус в Крыму
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю

Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.

Коронавирус в Крыму
В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров

В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров

Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой»

В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой»

За время пандемии от коронавируса погибли 5 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщила зам.директора по медицинской части «Крымского республиканского центра медицины катастроф» Галина Буглак.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации