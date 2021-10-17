Общество
На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы
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Уже на следующей неделе ночная температура воздуха в Крыму опустится до 0 градусов.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
Так в ночь на 20 и 21 октября синоптики прогнозируют от 0 до 5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +11 +16 градусов. При этом синоптики сообщают о сильном ветре с порывами до 9-14 метров в секунду.
На данный момент 18 октября в южных, центральных и западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на субботу 16 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 16 октября.
Значительно потеплеет: прогноз погоды в Крыму на выходные. Потепление и настоящее бабье лето придет в Крым в предстоящие выходные, уже в субботу температура воздуха повысится до +23 градусов, что на несколько градусов превышает климатическую норму октября.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 15 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 15 октября.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 14 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 14 октября.
На следующей неделе в Крым придут аномальные морозы
Уже на следующей неделе ночная температура воздуха в Крыму опустится до 0 градусов.
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