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Происшествия

На ЮБК в двойной аварии пострадали водитель и медик «скорой»

22:12 воскресенье, 17 октября 2021

На трассе «Ялта - Севастополь» с разницей в несколько минут произошло два ДТП, в одном которых пострадал водитель, а в результате второго травмы получил фельдшер скорой помощи, который приехал для оказания помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. По предварительным данным, в 14:12 на 25 километре трассы водитель автомобиля «Лада Гранда», двигаясь со стороны Севастополя в Ялту, пошел на обгон и столкнулся с автомобилем Daewoo.

Водитель отечественной легковушки получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В 14:30 там же со стороны Ялты двигался «Москвич», водитель которого выехал на «встречку» и врезался в стоящий на дороге Hyundai, у которого была открыта пассажирская дверь. В момент столкновения дверью ударило медицинского работника, который прибыл для оказания помощи пострадавшему в первом ДТП. У фельдшера также травмы головы и ушиб локтя. Видео: Автопартнер Крым Севастополь ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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