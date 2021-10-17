Власть
На благоустройство общественных территорий в Евпатории потратят миллиард
В течение 2021 – 2023 годов в Евпатории планируется благоустроить общественные территории на общую сумму 1 миллиард рублей.
Об этом журналистам сообщил глава городской администрации Роман Тихончук.
В 2021 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены шесть общественных территорий.
«Это первый этап благоустройства территории в микрорайоне Исмаил-Бей стоимостью 18 миллионов рублей, первый этап Лазурной набережной, парк на улице Франко, детская площадка в парке Фрунзе», — уточнил Роман Тихончук.
В поселке Новоозерное (городской округ Евпатория) реализуется первый этап капитального ремонта парка Приморский. В этом году будет потрачено 53 миллиона рублей, уже идет проектирование второго этапа капремонта.
«В целом, будет три этапа. Ориентировочная стоимость благоустройства – 150 миллионов рублей. Уже уложена тротуарная плитка, установлен поребрик. На сегодняшний день реализовано 30% от общего объема», — сообщил Роман Тихончук.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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