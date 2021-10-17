Происшествия
Москвич пытался вынести из магазина в Крыму алкоголь
В Севастополе сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который попытался украсть шесть бутылок алкоголя из гипермаркета.
Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии.
Правоохранители прибыли на место происшествия по сигналу тревоги. Работники магазина указали на клиента, который хотел вынести спиртное без оплаты в своем рюкзаке. Однако признаваться попавшийся на «горячем» злоумышленник не спешил и списал свое поведение на болезнь.
«После задержания подозреваемый заявил, что из-за повышенной температуры тела и общего плохого самочувствия не помнит, как 6 бутылок крепкого алкоголя оказалось в его рюкзаке. Мужчина вызвал скорую помощь, но через несколько минут признался, что выдумал историю о болезни», - рассказали в Росгвардии.
Злоумышленником оказался 37-летний турист из Москвы, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Охранники передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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