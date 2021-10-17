Крымским детям придется уплатить налоги

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Речь идет о несовершеннолетних, являющихся собственниками имущества.

Крымские дети получили налоговые уведомления – им нужно уплатить налоги на имущество. Платежки получают все собственники имущества.

По словам замначальника отдела по налогообложению управления федеральной налоговой службы по региону Артема Грудницкого, если у несовершеннолетних есть имущество в собственности, то уплатить за него налоги нужно представителям: родителям или опекунам, передают «Вести-Крым».

Налоги нужно уплатить до 1 декабря.

Как сообщалось, до 2024 года все крымские дети будут обеспечены местами в детсадах, заявила глава республиканского Минобраза Валентина Лаврик.

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