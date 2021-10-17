Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю ● Число умерших за сутки от COVID-19 превысило в России тысячу ● В Крыму запустили «репрессивную машину» ● В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой» ● Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки
Крымчан начали массово штрафовать за неношение масок
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За 13 октября органы муниципального контроля обследовали в Симферополе 23 маршрутных транспортных средства, было составлено 23 административных протокола, сообщили в администрации крымской столицы.
По итогам обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения составлено шесть актов. При этом пять материалов переданы в территориальный отдел Роспотребнадзора.
Напомним, ранее вице-премьер РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская сообщила, что крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать на 5 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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