Крымчан начали массово штрафовать за неношение масок

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За 13 октября органы муниципального контроля обследовали в Симферополе 23 маршрутных транспортных средства, было составлено 23 административных протокола, сообщили в администрации крымской столицы.

По итогам обследования торгово-развлекательных центров, точек общепита и бытового обслуживания населения составлено шесть актов. При этом пять материалов переданы в территориальный отдел Роспотребнадзора.

Напомним, ранее вице-премьер РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская сообщила, что крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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