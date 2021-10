Какой сегодня праздник 17 октября

фото © pixabay.com

Сегодня, 17 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty)

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты (International Day for the Eradication of Poverty) неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.

Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на Памятном камне, который был открыт в тот день.

С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с малоимущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один такой камень находится в саду Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Собор Казанских святых

В конце своего Евангелия апостол Матфей привел повеление Господа Иисуса Христа ученикам — нести Его учение всем народам. Уже почти две тысячи лет последователи Христа старательно выполняют это повеление. Среди них были и православные пастыри, пришедшие в средине 16-го века в Казанский край. Первым архиепископом вновь созданной Казанской епархии стал святитель Гурий. А его ближайшим помощником — святитель Варсонофий.

17 октября, в день обретения святых мощей этих праведников, Русская Православная Церковь прославляет всех Казанских угодников Божьих как просветителей, молит­венников и защитников Казанского края. Этот праздник был установлен в 1984 году по инициативе епископа Казанского и Марийского Пантелеимона (Митрюковского), которую одобрил и благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Также в этот день празднуется обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Свияжского и Варсонофия, епископа Тверского (1595).

Ерофеев день (Ерофей Лешегон)

Народный праздник «Ерофеев день» отмечается 17 октября (по старому стилю - 4 октября). В православном календаре в этот день почитают священномученика Иерофея Афинского, епископа. Другие названия праздника: «Иерофей», «Ерофей», «Лешегон». По народному поверью, 17 октября леший сквозь землю проваливается. Расстается лесной хозяин со своим зеленым, успевшим уронить наземь почти всю листву, царством, ломает со злой досады встречные деревья.

Также сегодня, 17 октября, отмечают такие праздники:

- Международный день кредитных союзов (International Credit Union Day)

- День работников пищевой промышленности

- День работников дорожного хозяйства в России

- Возвышенный день

- День посиделок при свечах

- Международный день «встряски» (International ShakeOut Day)

- Праздник замужних женщин (Karva Chauth) в Индии

- День очистки виртуального рабочего стола (National Clean Your Virtual Desktop Day) в США

- День пасты (National Pasta Day) в США

- День «Отплати другу» (National Pay Back a Friend Day) в США

- День крайностей (National Edge Day) в США

- День второго шанса, День Маллигана (National Mulligan Day) в США

- День чернокожих поэтов (Black Poetry Day) в США

- День лояльности в Аргентине

- День цифрового сообщества в Индии

Сегодня именины празднуют: Петр, Павел, Степан (Стефан), Гай, Элладий, Варсонофий, Евсевий, Иона, Фауст, Анисим, Домнина, Нектарий, Владимир, Пиор, Гурий, Херимон, Евдемон, Аммоний (Аммон), Виринея (Вероника), Давикт (Адавкт), Дамара, Ерофей (Иерофей), Каллисфения, Наполеон, Просдока (Проскудия).

Что происходило 17 октября в прошлые годы

1346 - шотландская армия терпит поражение в битве при Невиллс-Кроссе и Шотландия выбывает из Столетней войны.

1831 - Майкл Фарадей открывает физическое явлениеэлектромагнитную индукцию.

1888 - царский поезд императора Александра III терпит крушение под Харьковом, император и его семья осталась целой.

1896 - премьера пьесы А. Чехова «Чайка» завершается полным провалом, после чего он зарекся писать что-либо для сцены.

1897 - объявлено о постройке аэродинамической трубы русским физиком К. Э. Циолковским.

1933 - бежит в США Альберт Эйнштейн.

1959 - первые искусственные алмазы производит южноафриканская компания «Де Бирс».

1968 - с территории Чехословакии начался поэтапный вывод союзных войск.

1990 - в этот день была основана база данных IMDb (Internet Movie Database), крупнейшая на планете база данных и веб-сайт о кинематографе.

1996 - в Чечне избирается новый премьер-министрАслан Масхадов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 октября. Какие праздники будут завтра?

