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Происшествия

Из колонии в Симферополе эвакуировали почти 200 человек

06:58 воскресенье, 17 октября 2021
Симферополь

Пожар произошел в исправительной колонии в Симферополе, эвакуированы 197 человек.

Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает РИА Новости.

Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже здания общежития для заключенных. Его уже ликвидировали, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«В Симферополе на переулке Элеваторный, 4, ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН по Крыму и Севастополю» на первом этаже в кирпичном трехэтажном здании общежития для содержания заключенных ликвидирован (пожар) на площади 10 квадратных метров», - приводит издание данные экстренных служб.

Добавляется, что пострадавших в результате пожара нет, эвакуированы 197 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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