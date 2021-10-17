Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +16
море +18

Коронавирус в Крыму

Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю

10:28 воскресенье, 17 октября 2021
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю

фото © pixabay.com

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Более 500 заболевших COVID-19 ежесуточно фиксируются в Крыму c 10 октября. Очередной рост заболеваемости начался 16 сентября.

Умерли за сутки 13 пациентов, выздоровели – 162.

С начала пандемии в регионе выявлено 87 646 случаев коронавируса. Выздоровели 74 018 человек, умерли – 2 778.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой». За время пандемии от коронавируса погибли 5 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщила зам.директора по медицинской части «Крымского республиканского центра медицины катастроф» Галина Буглак.

Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 579 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии.

В Феодосии за неделю - 20 смертей от коронавируса, инфекционное отделение переполнено. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил о 20 летальных случаях от коронавируса в регионе за минувшую неделю.

Более половины стационарных больных с Covid-19 в Крыму старше 60 лет. Более половины пациентов с коронавирусом в больницах Крыма - люди старше 60 лет.

Коронавирус в Крыму
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю

Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.

Общество
Крымчане провожают журавлей на юг

Крымчане провожают журавлей на юг

Осенью жители и гости Крымского полуострова могут наблюдать в небе чудо природы — сотни журавлей мигрируют из средней полосы России в жаркие страны.

Общество
Какой сегодня праздник 17 октября

Какой сегодня праздник 17 октября фото

Сегодня, 17 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Актуальные темы

Туристам разонравился крымский отдых

Отдых в Крыму оставляет у туристов смешанные чувства. С одной стороны, на полуострове можно насладиться уникальной природой, с другой — приходится лицезреть строения в стиле 90-х, повсеместные заборы и неудачную наружную рекламу.

13 октября

Общество
В Крыму обнаружен редчайший цветок

В Крыму обнаружен редчайший цветок

В заповедном урочище «Балка Большой Кастель» в Черноморском районе Крыма ученые обнаружили редкий краснокнижный цветок — штернбергию безвременниковоцветную.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации