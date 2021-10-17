Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число умерших за сутки от COVID-19 превысило в России тысячу ● В Крыму запустили «репрессивную машину» ● В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой» ● Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки ● В Феодосии за неделю - 20 смертей от коронавируса, инфекционное отделение переполнено
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю
фото © pixabay.com
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
Более 500 заболевших COVID-19 ежесуточно фиксируются в Крыму c 10 октября. Очередной рост заболеваемости начался 16 сентября.
Умерли за сутки 13 пациентов, выздоровели – 162.
С начала пандемии в регионе выявлено 87 646 случаев коронавируса. Выздоровели 74 018 человек, умерли – 2 778.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой». За время пандемии от коронавируса погибли 5 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщила зам.директора по медицинской части «Крымского республиканского центра медицины катастроф» Галина Буглак.
Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 579 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии.
В Феодосии за неделю - 20 смертей от коронавируса, инфекционное отделение переполнено. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил о 20 летальных случаях от коронавируса в регионе за минувшую неделю.
Более половины стационарных больных с Covid-19 в Крыму старше 60 лет. Более половины пациентов с коронавирусом в больницах Крыма - люди старше 60 лет.
Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.
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