Более полутысячи заболевших COVID-19 выявляют в Крыму уже неделю

фото © pixabay.com

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 586 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в Крыму с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

Более 500 заболевших COVID-19 ежесуточно фиксируются в Крыму c 10 октября. Очередной рост заболеваемости начался 16 сентября.

Умерли за сутки 13 пациентов, выздоровели – 162.

С начала пандемии в регионе выявлено 87 646 случаев коронавируса. Выздоровели 74 018 человек, умерли – 2 778.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой». За время пандемии от коронавируса погибли 5 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщила зам.директора по медицинской части «Крымского республиканского центра медицины катастроф» Галина Буглак.

Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 579 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии.

В Феодосии за неделю - 20 смертей от коронавируса, инфекционное отделение переполнено. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил о 20 летальных случаях от коронавируса в регионе за минувшую неделю.

Более половины стационарных больных с Covid-19 в Крыму старше 60 лет. Более половины пациентов с коронавирусом в больницах Крыма - люди старше 60 лет.