Власть
Аксенов назвал два самых убогих города в Крыму
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Губернатор признался, что ему стыдно за состояние инфраструктуры и качество жизни в двух городских округах.
В Евпатории и Керчи наихудшее качество жизни и самое плачевное состояние инфраструктуры из всех городов Крыма. Об этом сегодня заявил глава республики Сергей Аксенов.
Его поразило то, что трамвайные пути в Евпатории утонули в грязи и так сильно заросли травой, что их просто не видно.
«Мне стыдно было. Это вообще караул! Кто вам мешает порядок навести? Я рельсов не увидел даже! Все в грязи такой», - поделился губернатор впечатлениями от своей поездки в город.
Кроме того, Аксенов назвал катастрофой ситуацию с дорожным строительством, планировкой курортной зоны, а также реконструкцией набережной имени Терешковой, начало которой просрочили на несколько месяцев.
Глава республики пообещал главе евпаторийской администрации Роману Тихончуку, что через 10-14 дней снова наведается в Евпаторию, чтобы проверить, какие меры предпримут местные власти.
«Кто не спрятался – я не виноват», - предупредил Аксенов.
Напомним, что реконструкция набережной Терешковой должно было начаться еще в августе-сентябре, но этого не произошло. Губернатор потребовал возобновить работы к 10 октября, однако 13 октября на объекте по-прежнему не было ни одного рабочего.
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