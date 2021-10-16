Происшествия
В Симферополе водители подрались прямо на дороге
На территории Симферополя между двумя водителями возник конфликт.
Мужчины вышли на проезжую часть и стали драться, говорится в публикации сообщества «Злой крымчанин» в социальной сети ВКонтакте.
«В Симферополе водители устроили «зарубу». Когда слов и сигнала клаксона не хватает, то в бой идут кулаки», - говорится в публикации.
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