В Симферополе водители подрались прямо на дороге

На территории Симферополя между двумя водителями возник конфликт.

Мужчины вышли на проезжую часть и стали драться, говорится в публикации сообщества «Злой крымчанин» в социальной сети ВКонтакте.

«В Симферополе водители устроили «зарубу». Когда слов и сигнала клаксона не хватает, то в бой идут кулаки», - говорится в публикации.

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