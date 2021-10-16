Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +17
море +18

Власть

В Севастополь вернулась советская традиция

Памятную медаль «Родившемуся в городе-герое Севастополе» теперь будет получать каждый малыш, появившийся на свет в городе у моря.

О соответствующем решении властей сообщает «Независимое телевидение Севастополя».

Положение о памятном знаке, подписанное губернатором города Михаилом Развожаевым, опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

В описании знака говорится, что он будет круглым, с диаметром 42 миллиметра, из металла золотистого цвета. На одной его стороне будет изображена мать с ребенком, а на другой – Памятник затопленным кораблям.

Знак и удостоверение к нему будет выдаваться в ЗАГСах. Все медали будут учтены, в случае потери выдавать дубликат не планируется.

Отметим, традиция выдавать такие памятные знаки существовала в Севастополе в советские годы. Тогда мальчики получали перламутрово-голубые медали, девочки – перламутрово-розовые. Они сохранились у многих коренных севастопольцев и по праву считаются семейной реликвией.

Напомним, в 2020 году в Севастополе учредили медаль Даши Севастопольской. Первое награждение ею, увы, произошло посмертно: медаль получила 65-летняя медсестра Пелагея Анатольевна Мазурова. Она работала в «красной зоне» и умерла от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Со дна Феодосийской бухты подняли полугусеничную машину времен войны. Крымские спасатели провели операцию по подъему на поверхность полугусеничного грузового автомобиля ЗИС-33, который обнаружили во время обследования четвертого трюма затонувшего в Феодосийской бухте теплохода «Жан Жорес».

На месте будущего онкодиспансера в Севастополе проведут археологические раскопки. За три миллиона рублей на объекте культурного наследия «Сооружения позднеантичного времени 5-6 вв.», площадью в 707 кв.м, проведут археологические полевые работы.

На крымском побережье нашли подводный источник пресной воды. В районе мыса Айя (Балаклава) исследователи обнаружили достаточно большой источник пресной воды.

Парк в Новоозерном под Евпаторией обещают когда-нибудь привести в порядок. В парке Приморский в пгт Новоозерное Евпаторийского городского округа, подрядчик ООО «Ниссал» продолжает проведение обновление общественного пространства.

Коронавирус в Крыму
Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки

Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 579 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии.

Бизнес
Крымчанам продают живую рыбу с червями

Крымчанам продают живую рыбу с червями фото

Жителям Армянска в Крыму продали живую рыбу, в которой обнаружились черви. Об этом в сообществе «Черный список Армянска – Красноперекопска» сообщила пользователь социальной сети ВКонтакте Наталья Леонидовна.

Власть
Прокуратура ходатайствует о снятии мэра Евпатории, он сам все отрицает

Прокуратура ходатайствует о снятии мэра Евпатории, он сам все отрицает

Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил источник в городском совете крымского курортного города.

Коронавирус в Крыму
В Крыму запустили «репрессивную машину»

В Крыму запустили «репрессивную машину»

Некоторым гражданам акция напомнила 1937 год.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации