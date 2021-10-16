В Севастополь вернулась советская традиция

Памятную медаль «Родившемуся в городе-герое Севастополе» теперь будет получать каждый малыш, появившийся на свет в городе у моря.

О соответствующем решении властей сообщает «Независимое телевидение Севастополя».

Положение о памятном знаке, подписанное губернатором города Михаилом Развожаевым, опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

В описании знака говорится, что он будет круглым, с диаметром 42 миллиметра, из металла золотистого цвета. На одной его стороне будет изображена мать с ребенком, а на другой – Памятник затопленным кораблям.

Знак и удостоверение к нему будет выдаваться в ЗАГСах. Все медали будут учтены, в случае потери выдавать дубликат не планируется.

Отметим, традиция выдавать такие памятные знаки существовала в Севастополе в советские годы. Тогда мальчики получали перламутрово-голубые медали, девочки – перламутрово-розовые. Они сохранились у многих коренных севастопольцев и по праву считаются семейной реликвией.

Напомним, в 2020 году в Севастополе учредили медаль Даши Севастопольской. Первое награждение ею, увы, произошло посмертно: медаль получила 65-летняя медсестра Пелагея Анатольевна Мазурова. Она работала в «красной зоне» и умерла от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Форпост

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