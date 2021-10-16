В Крыму запустили «репрессивную машину»

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Некоторым гражданам акция напомнила 1937 год.

Жителей Керчи, что на востоке Крымского полуострова, призывают к вакцинации при помощи машин с громкоговорителем. Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

«Запустили машину с призывом к вакцинации. Коронавирус — это не шутки», — написал чиновник.

Автомобиль ездит по улицам города и вещает женским голосом: «Уважаемые керчане, в мире бушует опасная коронавирусная инфекция. На данный момент прививка от COVID-19» — самый эффективный метод профилактики».

Акция вызвала неоднозначные ассоциации у жителей полуострова, которые в шутку уже окрестили автомобиль «репрессивной машиной».

Чувство страха скрыто внутри каждого человека и связано оно с индивидуальными внутренними установками. Поэтому некоторые люди немного искаженно воспринимают подобные акции. Такое мнение высказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Крымского федерального университета Юлия Евдокимова.

«Ассоциативная связь порождается не индивидуально, она нагнетается социальными установками, которые зачастую транслируются в соцсетях.

Человек с устойчивой психикой не отреагирует на подобные стимулы тревожностью или страхом. Возможно, речь из громкоговорителя стала триггером благодаря фильмам о войне либо пережитому негативному опыту», — отметила специалист.

Как показывает практика, тревожные расстройства возникают у людей с особым складом характера — как правило, у тех, кто имеет тревожно-мнительный тип личности, заключила психолог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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