В Крыму возле водохранилища под покровом ночи искали женщину

Поисковую операцию провели крымские спасатели в районе Партизанского водохранилища под Симферополем - искали заблудившуюся женщину.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером.

На место оперативно выехали сотрудники специализированного поисково-спасательного отряда. Женщину нашли и сопроводили в безопасное место.

В медицинской помощи она не нуждалась.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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