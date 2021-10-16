Происшествия
В Крыму возле водохранилища под покровом ночи искали женщину
Поисковую операцию провели крымские спасатели в районе Партизанского водохранилища под Симферополем - искали заблудившуюся женщину.
Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером.
На место оперативно выехали сотрудники специализированного поисково-спасательного отряда. Женщину нашли и сопроводили в безопасное место.
В медицинской помощи она не нуждалась.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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