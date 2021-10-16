В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой»

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За время пандемии от коронавируса погибли 5 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщила зам.директора по медицинской части «Крымского республиканского центра медицины катастроф» Галина Буглак.

«За время пандемии 5 человек погибли», — уточнила Галина Буглак

Она также отметила, что в настоящий момент печальная статистика смертей среди сотрудников не увеличивается. Практически все работники привиты, и даже если заболевают, то переносят инфекцию достаточно легко.

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