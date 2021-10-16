Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки ● В Феодосии за неделю - 20 смертей от коронавируса, инфекционное отделение переполнено ● Более половины стационарных больных с Covid-19 в Крыму старше 60 лет ● Власти Ялты не на шутку встревожены ● Севастопольский университет переходит на частичный дистант
В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой»
фото © meduza.io
За время пандемии от коронавируса погибли 5 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщила зам.директора по медицинской части «Крымского республиканского центра медицины катастроф» Галина Буглак.
«За время пандемии 5 человек погибли», — уточнила Галина Буглак
Она также отметила, что в настоящий момент печальная статистика смертей среди сотрудников не увеличивается. Практически все работники привиты, и даже если заболевают, то переносят инфекцию достаточно легко.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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