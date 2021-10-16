В Феодосии за неделю - 20 смертей от коронавируса, инфекционное отделение переполнено

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Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил о 20 летальных случаях от коронавируса в регионе за минувшую неделю.

Он указал на переполненность местного инфекционного отделения и загруженность медперсонала.

«Болезнь продолжает набирать обороты. Феодосийское инфекционное отделение переполнено, не говоря уже о загруженности медицинского персонала. Сейчас в отделении, рассчитанном на 80 мест, проходят лечение 139 человек. Если заболеваемость среди нашего населения будет расти такими же темпами, то работа других отделений больницы и силы большинства врачей будут направлены прежде всего на борьбу с коронавирусом», – сообщил глава Феодосии.

Ранее Роспотребнадзор отмечал рост заболеваемости коронавирусом в Феодосии среди детей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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