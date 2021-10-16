В Черногории задержан провинившийся перед Севастополем чиновник

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Бывший руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее – Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян задержан в Черногории спустя три года после того, как против него было выдвинуто обвинение в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями.

Как сообщают «Известия», задержание стало возможным благодаря Интерполу. Для севастопольцев эта новость представляет особый интерес: Игорь Чуян приложил руку к краху ОФК-банка, в котором пропали предназначенные на строительство КОС «Южные» 2 миллиарда.

Прежде всего напомним: перевод средств был осуществлен правительством Севастополя с грубейшими нарушениями, вопреки закону. Об этом еще летом 2018 года подробно рассказала Контрольно-счетная палата Севастополя. Более того, как неоднократно подчеркивал глава бюджетной комиссии заксобрания Вячеслав Аксенов, на момент перевода средств банк уже был признан не заслуживающим доверия. Так что перевод средств на его счета на совести тогдашних руководителей города. Задержанный же Чуян заслуживает отдельного «спасибо» как человек, «благодаря» которому ОФК-банк с треском лопнул.

Главой Росалкогольрегулирования Игорь Чуян трудился в течение девяти лет. И, кстати, был первым руководителем этой структуры, созданной в 2008 году. Но этим его деятельность не ограничивалась. Чуян являлся фактическим совладельцем крупного водочного бизнеса и связанного с ним ОФК-банка. Об этом ForPost рассказал в мае этого года, после вынесения приговора бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк» Николаю Гордееву. Сам приговор, в котором можно найти много интересного, был опубликован в сети Интернет. И, по сообщению РБК, адвокат Гордеева Виктория Бурковская подлинность документа подтвердила.

Краху ОФК-банка предшествовала выдача более сотни рискованных кредитов компаниям, подконтрольным ООО «Статус-групп». Эта компания продемонстрировала резкий взлет, став одним из крупнейших игроков алкогольного рынка России. Позже сотрудники Следственного комитета установили, что бенефициаром «Статус-групп», как и ОФК-банка, был именно Чуян. Сами же компании, получавшие кредиты, являлись фирмами-однодневками. Размер причиненного в результате этой аферы ущерба следствие оценило в 30 миллиардов рублей.

В декабре 2018 года Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать Чуяна и объявил его в международный розыск. Однако к тому времени экс-чиновник был уже далеко. Сначала он уехал в Израиль, затем двинулся дальше. И вот теперь Интерпол обнаружил его в Черногории. О задержании Чуяна со ссылкой на полицию сообщило местное издание Vijesti.

Другое черногорское издание Radio Jadran «предъявило» своим читателям вид на жительство, выданный властями Черногории. Он получен на имя гражданина Украины Левина, однако дата рождения, а главное, фотография свидетельствуют о принадлежности этого документа Игорю Чуяну. Вид на жительство был выдан на основании украинского загранпаспорта с той же фамилией, датой рождения и, опять-таки, фотографией беглого чиновника. Сообщается, что паспорт датирован декабрем 2019 года.

Новость о задержании Чуяна появилась 13 октября. Запрос об экстрадиции задержанного, напоминают «Известия», полагается направить в страну в течение 18 дней.

В тексте использованы материалы: Форпост

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