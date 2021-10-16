Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Госдуму

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении 237 человек из-за организации выборов в Госдуму на территории Крыма, «ДНР» и «ЛНР».

Об этом со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова сообщают СМИ.

«Было принято решение в отношении тех людей, которые принимали непосредственное участие в голосовании, обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Мы продолжаем относительно всех этих людей вводить санкции – сегодня это 237 человек», – сказал Данилов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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