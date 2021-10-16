Стая собак из нелегального приюта держит в страхе район Севастополя

Волонтерский приют или загон для агрессивных собак? Полиция и Россельхознадзор провели проверку в садовом товариществе «Тополек».

Его жительница держит в своей квартире и на участке животных, подобранных на улице. Накануне в социальных сетях небывалый резонанс вызвало видео, снятое соседями. На кадрах коза, растерзанная собаками.

Жестокие кадры попали в социальные сети 9 октября. Они сопровождались жалобой на хозяйку дачного участка. По словам авторов видео, женщина купила землю в садоводческом товариществе «Тополек» чуть больше года назад и почти сразу поселила туда подобранных на улице животных, чтобы их лечить и кормить. Но на самом деле, рассказывают соседи женщины, собаки голодали и растерзали козу.

Дырки в заборе заделаны досками. Сюда запросто может пролезть собака. По словам соседей, псы несколько раз за день выбегают наружу, а на территории слышен лай и до сих пор лежит труп животного, вокруг которого летают мухи.

На трупный запах и на стаи собак, бегающих по окрестностям, жалуются соседи Елены Кащеевой. Татьяна Рыдаева заявляет, что в ответ на замечания любительница животных лишь угрожает ей. При этом у Татьяны двое детей, одного из которых, по ее словам, чуть не покусали собаки.

«Ребенок у меня сам по себе боится собак, а тут еще кидаются, я как могу: ногами, камнями откидываюсь, отгоняю от ребенка», – рассказывает Татьяна Рыдаева.

Татьяна Рыдаева вспоминает: в марте, один из обитателей участка Кащеевой, доберман с агрессивным характером, напал на саму же владелицу незаконного собачьего приюта. Эту историю хозяйка собаки не комментирует, зато она ответила, почему до сих пор не утилизировала труп козы.

«Ну, это я готова пояснить, на моем участке труп козы. Вы уверены, что это труп козы, а не чучело?», – заявила Елена Кащеева

От интервью не по телефону, а лично Елена Кащеева отказывается. Объясняет: у нее мало времени, и к тому же, ее сейчас вызывают в полицию. Там проводят проверку по факту публикации видео. При этом в ее городской квартире тоже живут собаки.

Кащеева под псевдонимом Зверева неоднократно писала об этом в интернете: «Добавляйте, мои чистоплюи, фото к себе в коллекцию и продолжайте истерить, что Зверева грязнуля… я на вас хотела, и если я найду на улице умирающую и никому не нужную собаку, у меня их будет 21, а не 20!».

Фото, как выглядит изнутри квартира Елены, гуляют в интернете вместе с ее обращением к окружающим. На снимках можно разглядеть пятна, похожие на фекалии. Соседи женщины жалуются на неприятный запах в подъезде и неоднократно заявляли об этом в полицию.

«Она настолько агрессивная. Я ей сказала: – Лен, зачем ты столько собак держишь? На что она ответила: – У меня нервы успокаиваются. Ну а мы что должны? И она мне: – Когда ты уже наконец сдохнешь! Она мне открытым текстом говорит», – жалуется жительница дома №18 по улице Генерала Лебедя Евгения Руденко.

Не помог разрешить конфликт и суд. Истцом выступал городской комитет ветеринарии. Любительнице животных назначили штраф в 400 рублей. Теперь за то, что Елена вовремя не убрала с участка погибшую козу, ей могут выписать штраф по другой статье – здесь сумма варьируется уже от четырех до пяти тысяч рублей. Соседи женщины уверены, такие цифры ее не напугают.

«Материалы для принятия мер реагирования согласно компетенции переданы в Россельхознадзор, и информация направлена в Севастопольский ветеринарный центр», – сообщают в управление ветеринарии.

Уставшие от конфликта соседи намерены пойти еще на один шаг – через суд пытаться доказать недееспособность любительницы животных. Если это случится, люди надеются, что собак из ее квартиры заберут. Вот только куда их везти? В регионе нет государственного приюта для бездомных животных. До сих пор не нашлось ни одного желающего участвовать в тендере на оказание соответствующих услуг. При том, что за год таких аукционов прошло уже 10.

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