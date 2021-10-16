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Власть

Следком начал проверку после жалобы в соцсетях на крымскую больницу

18:06 суббота, 16 октября 2021

Следователи начали проверку информации из социальных сетей о 17-летней крымчанке у которой образовались кровавые пролежни из-за ненадлежащего ухода в больнице.

 Об этом сообщила официальный представитель ГУ СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. 

О ситуации в соцсетях рассказала мама девушки. По ее словам, за несколько недель, которые ее дочь провела в реанимации данного учреждения, у нее образовались кровавые пролежни по всему телу.

«В настоящее время сотрудники следственного отдела по Киевскому району города Симферополя устанавливают обстоятельства госпитализации несовершеннолетней и полноты оказания ей медицинской помощи», — уточнили в Следкоме.

По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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