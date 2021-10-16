Власть
Следком начал проверку после жалобы в соцсетях на крымскую больницу
Следователи начали проверку информации из социальных сетей о 17-летней крымчанке у которой образовались кровавые пролежни из-за ненадлежащего ухода в больнице.
Об этом сообщила официальный представитель ГУ СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
О ситуации в соцсетях рассказала мама девушки. По ее словам, за несколько недель, которые ее дочь провела в реанимации данного учреждения, у нее образовались кровавые пролежни по всему телу.
«В настоящее время сотрудники следственного отдела по Киевскому району города Симферополя устанавливают обстоятельства госпитализации несовершеннолетней и полноты оказания ей медицинской помощи», — уточнили в Следкоме.
По итогам проверки будет принято соответствующее решение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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