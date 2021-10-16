Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки

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За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 579 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

В регионе за сутки скончались 16 человек, выздоровели 423.

С начала пандемии в Крыму выявлено 87 060 случаев COVID-19. Выздоровели 73 856 человека, скончались 2 765.

Ранее премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявлял, что власти республики готовятся к введению QR-кодов для привитых от коронавируса.

Число суточных заражений держится выше отметки 500 шестые сутки подряд, антирекорды фиксируются с 3 октября. Повторный рост числа заболеваний COVID-19 начался 16 октября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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