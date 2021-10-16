Прогноз погоды в Крыму на субботу 16 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 16 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (Местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 19, ночью около 9 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 95 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 19, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 92 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 96 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 92 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 14 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 19, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 14, в Сочи - 21, в Турции - 25, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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