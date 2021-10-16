Полицейские выявили целых четыре факта «фиктивной постановки иностранцев на учет» в Севастополе

Севастопольские полицейские в ходе операции «Нелегал-2021» 11 октября установили четыре факта фиктивной постановки граждан на учет.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

«В ходе проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2021» сотрудниками севастопольской полиции установлено, что жительница Севастополя, являясь гражданкой Российской Федерации, осуществила фиктивную постановку на учет гражданки одного из сопредельных государств, находящуюся на территории России на законных основаниях, без фактического намерения предоставить свое помещение ей для проживания, – сообщили в МВД. – 11 октября по всему городу выявлено всего четыре факта фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

По данным СМИ, в частности, среди нарушителей оказалась женщина, ранее обнаружившая одетую не по погоде несовершеннолетнюю девочку, которая искала в мусорных баках еду. Женщина приютила ее у себя и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту была организована проверка. Следователи установили, что девочка из неблагополучной семьи.

Как пояснили в УМВД, во время операции «Нелегал» участковые посещают с проверкой все адреса, где зарегистрированы иностранные граждане.

«У них есть списки, где зарегистрированы граждане иностранных государств. Они ходят и проверяют, действительно ли проживают граждане (из списков) по адресам, на которых они зарегистрированы, либо регистрация фиктивная и фактически место для проживания по данному адресу не предоставляется. (В списке) был и адрес, как потом выяснилось, этой женщины. Эти истории между собой никак не взаимосвязаны», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что женщина была предупреждена о том, что в случае постановки на учет иностранного гражданина в жилом помещении он обязан проживать в нем в течение всего времени пребывания. Ввиду чего в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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