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Происшествия

«Окно - не помойка»: в Крыму таксист высадил пассажиров посреди дороги

12:51 суббота, 16 октября 2021

Крымский таксист отказался обслуживать клиентов после того, как один из трех пассажиров посоветовал своему попутчику выбросить в окно огрызок яблока.

Эта ситуация вызвала дискуссию в обществе.

Видео инцидента опубликовано в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлено, как один из пассажиров предлагает сидящему рядом с водителем молодому человеку выкинуть в окно огрызок от яблока.

Таксист делает пассажирам замечание, отмечая, что отходам, пусть и органическим, не место на дороге. Но его предложение клиенты встречают негодованием.

В итоге водитель высадил попутчиков, так и не доставив их в пункт назначения. На прощание стороны вежливо пожелали друг другу удачи.

Большинство комментаторов встали на сторону водителя, заметив, что для мусора есть урны.

В тексте использованы материалы: Форпост

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