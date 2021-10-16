«Окно - не помойка»: в Крыму таксист высадил пассажиров посреди дороги

Крымский таксист отказался обслуживать клиентов после того, как один из трех пассажиров посоветовал своему попутчику выбросить в окно огрызок яблока.

Эта ситуация вызвала дискуссию в обществе.

Видео инцидента опубликовано в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлено, как один из пассажиров предлагает сидящему рядом с водителем молодому человеку выкинуть в окно огрызок от яблока.

Таксист делает пассажирам замечание, отмечая, что отходам, пусть и органическим, не место на дороге. Но его предложение клиенты встречают негодованием.

В итоге водитель высадил попутчиков, так и не доставив их в пункт назначения. На прощание стороны вежливо пожелали друг другу удачи.

Большинство комментаторов встали на сторону водителя, заметив, что для мусора есть урны.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе водители подрались прямо на дороге. На территории Симферополя между двумя водителями возник конфликт.

Грузовик повредил путепровод на трассе «Таврида». Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором кузов грузового автомобиля повредил путепровод на федеральной трассе «Таврида».

В аэропорту Симферополя умерла женщина. 14 октября в аэропорту Симферополя при прохождении зоны досмотра у пассажирки произошла внезапная остановка сердца. Врачами скорой помощи была констатирован смерть.

Ночью в Симферополе на ходу загорелся автомобиль. Прошлой ночью в крымской столице горел легковой автомобиль.