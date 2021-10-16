Происшествия
«Окно - не помойка»: в Крыму таксист высадил пассажиров посреди дороги
Крымский таксист отказался обслуживать клиентов после того, как один из трех пассажиров посоветовал своему попутчику выбросить в окно огрызок яблока.
Эта ситуация вызвала дискуссию в обществе.
Видео инцидента опубликовано в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлено, как один из пассажиров предлагает сидящему рядом с водителем молодому человеку выкинуть в окно огрызок от яблока.
Таксист делает пассажирам замечание, отмечая, что отходам, пусть и органическим, не место на дороге. Но его предложение клиенты встречают негодованием.
В итоге водитель высадил попутчиков, так и не доставив их в пункт назначения. На прощание стороны вежливо пожелали друг другу удачи.
Большинство комментаторов встали на сторону водителя, заметив, что для мусора есть урны.
В тексте использованы материалы: Форпост
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