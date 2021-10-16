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Общество

Необычный винный эксперимент проводят в Севастополе

Необычный винный эксперимент проводят в Севастополе

фото © Вести. Севастополь

В Севастополе в Балаклавской бухте проходит необычный для Крыма эксперимент. На дно Черного моря для выдержки погрузили несколько бутылок вина.

Виноделы хотят посмотреть, как изменится его качество.

Место погружения хранится в тайне, оно известно лишь капитану и виноделу Андрюсу Юцису.

– Здесь очень приятная акватория, это заповедные зоны, здесь два приятных мыса – мыс Айя и мыс Фиолент, они закрывают нас от штормов. И позволяют нам развивать наши направления. И у Андрюса уникальная возможность благодаря тихой спокойной акватории выстоять вино в течение этого года», – рассказывает генеральный директор комплекса активного отдыха на воде «РуРайдер» Денис Рещиков.

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