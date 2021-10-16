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Происшествия

Наркодилеры из Беларуси ответят за попытку сбыта в Севастополе

Севастопольская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух 30-летних граждан Республики Беларусь, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Мужчины планировали сбыть наркотическое средство мефедрон на территории города Севастополя, однако их в июле этого года их накрыли силовики.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России они были задержаны в лесном массиве на территории Нахимовского района Севастополя. Задержание произведено непосредственно после того, как злоумышленники поместили наркотик общей массой более 470 г в тайник. В дальнейшем мужчины планировали расфасовать мефедрон на более мелкие партии и сбыть на территории Севастополя. Наркотическое средство изъято», - рассказали в прокуратуре.

Расследование по уголовному делу завершено и с утвержденным обвинительным заключением дело передано в суд. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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