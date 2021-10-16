Крымское село ополчилось на собаку

Героиня передачи «Сегодня вечером» 19-летняя Яна Мазурок столкнулась с недопониманием со стороны жителей села Молочного Сакского района Крыма, где она живет вместе с матерью уже несколько лет.

По словам Аллы Мазурок, матери девушки, в Крым, поближе к морю, они переехали несколько лет назад из Кемерово. У ее дочери — первая группа инвалидности из-за диагноза ДЦП. Она самостоятельно почти не ходит, лишь на коляске. Кроме этого, видит только одним глазом.

Как рассказал бывший председатель Молочненского поселения Денис Плохих, семья живет в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. Как-то к нему обратился отец Яны с просьбой разрешить огородить часть палисадника перед окнами и сделать там второй вход в жилище для того, чтобы ему было легче поднимать Яну домой. Плохих на словах дал добро.

Как рассказала Алла Мазурок, около года назад к ним прибился черный щенок, которого они решили приютить у себя. Весной умер глава семейства, мужчина не перенес коронавирус, и девочка еще больше привязалась к собаке.

«Он очень ласковый и добрый. У нас крыльцо обшито пластиком, там он и живет. Никогда не лает, ну бывает, собаки на улице залают, и он подхватит», — объяснила ситуацию женщина.

Однако животное пришлось не по душе соседям. По словам Аллы, их просили избавиться от собаки, в противном случае грозились тайно подсыпать отравы. Сибирячка не готова идти на поводу у соседей, она записала видео, на котором Яна просит сохранить жизнь Барону, и выложила его в Сеть.

В свою очередь, как рассказал действующий председатель Молочного, депутат с 30-летним стажем Валерий Песенко, в администрации поселения лежит семь заявлений от соседей. По их информации, собака по кличке Барон обитает в основном на улице — в огороженном палисаднике под окнами. На ночь ее не пускают в квартиру, поэтому она лает, просясь внутрь. Это доставляет много беспокойства окружающим людям.

Как объяснила крымская зоозащитница Мария Поддубная, житель многоквартирного дома может держать животных исключительно в своей квартире.

«На придомовых территориях многоквартирных домов содержание любых животных запрещено правилами благоустройства», — отметила общественница.

В тексте использованы материалы: Форпост

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