Крымчане провожают журавлей на юг

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Осенью жители и гости Крымского полуострова могут наблюдать в небе чудо природы — сотни журавлей мигрируют из средней полосы России в жаркие страны.

Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергей Иванов.

Обычно журавли летят на юг, когда наступают первые заморозки. Угроза голода и биологическая потребность в теплом климате заставляет птиц преодолевать тысячи километров.

«Журавлиный клин служит звоночком того, что наступила настоящая осень и бабьего лета уже не будет. К тому же очень хорошо, что их так много, значит птицам было где гнездиться, воспитывать потомство», — сказал Сергей Иванов.

Однако все не так просто, как может показаться обывателю, — для того чтобы отправиться в долгий путь, пернатым необходимы идеальные погодные условия: ясная погода и попутный ветер, отметил профессор.

«Без преувеличения могу сказать, что только «проанализировав» все факторы, опытные вожаки ведут за собой всех остальных. Лидером обычно становится старая, но еще достаточно сильная птица, которая совершала перелет уже не раз и точно знает путь. Ведь удивительно — ночью им приходится ориентироваться по звездам», — рассказал наш собеседник.

Собирается стая в клин тоже не просто так, заметил Сергей Иванов. Именно при таком расположении на помощь пернатым приходит аэродинамика. Наибольшая нагрузка приходится на вожака. Однако когда птица устает, ее заменяют чуть менее опытные участники стаи.

По словам зоолога, для журавлей с европейской части России югом служат Турция, Израиль, африканские страны. Птицы, которые живут на Дальнем Востоке, летят на зимовку в Индию и Китай.

В тексте использованы материалы: Форпост

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