Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +14
море +18

Общество

Крымчане провожают журавлей на юг

19:02 суббота, 16 октября 2021
Крымчане провожают журавлей на юг

фото © Андрей Бабкин

Осенью жители и гости Крымского полуострова могут наблюдать в небе чудо природы — сотни журавлей мигрируют из средней полосы России в жаркие страны.

Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергей Иванов.

Обычно журавли летят на юг, когда наступают первые заморозки. Угроза голода и биологическая потребность в теплом климате заставляет птиц преодолевать тысячи километров.

«Журавлиный клин служит звоночком того, что наступила настоящая осень и бабьего лета уже не будет. К тому же очень хорошо, что их так много, значит птицам было где гнездиться, воспитывать потомство», — сказал Сергей Иванов.

Однако все не так просто, как может показаться обывателю, — для того чтобы отправиться в долгий путь, пернатым необходимы идеальные погодные условия: ясная погода и попутный ветер, отметил профессор.

«Без преувеличения могу сказать, что только «проанализировав» все факторы, опытные вожаки ведут за собой всех остальных. Лидером обычно становится старая, но еще достаточно сильная птица, которая совершала перелет уже не раз и точно знает путь. Ведь удивительно — ночью им приходится ориентироваться по звездам», — рассказал наш собеседник.

Собирается стая в клин тоже не просто так, заметил Сергей Иванов. Именно при таком расположении на помощь пернатым приходит аэродинамика. Наибольшая нагрузка приходится на вожака. Однако когда птица устает, ее заменяют чуть менее опытные участники стаи.

По словам зоолога, для журавлей с европейской части России югом служат Турция, Израиль, африканские страны. Птицы, которые живут на Дальнем Востоке, летят на зимовку в Индию и Китай.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялту атаковали медузы. Ялту атаковали огромные медузы. Видео крымчане выкладывают в соцсетях.

Мило, но страшно: лисы поселились на побережье Крыма. Люди подкармливают диких животных, которые могут их в любой момент покусать.

Песок с одного из лучших пляжей Крыма вывозят на стройку. Бесплатный стройматериал рассыпают по мешкам и увозят на свои стройплощадки при молчаливом согласии местных властей.

Ласпи из бухты мечты превратилась в бухту помойки. В курортном поселке образовалась большая стихийная свалка, которую не спешат ликвидировать отвечающие за это службы.

Общество
Крымчане провожают журавлей на юг

Крымчане провожают журавлей на юг

Осенью жители и гости Крымского полуострова могут наблюдать в небе чудо природы — сотни журавлей мигрируют из средней полосы России в жаркие страны.

Власть
Эксперт ожидает циклон отставок в Крыму

Эксперт ожидает циклон отставок в Крыму

«Наступает благоприятное время для посадок», считает неугодный республиканским властям блогер.

Коронавирус в Крыму
Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки

Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 579 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии.

Коронавирус в Крыму
В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой»

В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой»

За время пандемии от коронавируса погибли 5 сотрудников скорой медицинской помощи, сообщила зам.директора по медицинской части «Крымского республиканского центра медицины катастроф» Галина Буглак.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации