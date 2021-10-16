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Бизнес

Крымчанам продают живую рыбу с червями

Крымчанам продают живую рыбу с червями

фото © Новости Крыма

Жителям Армянска в Крыму продали живую рыбу, в которой обнаружились черви. Об этом в сообществе «Черный список Армянска – Красноперекопска» сообщила пользователь социальной сети ВКонтакте Наталья Леонидовна.

«Посмотрите, сколько червей в живых карасиках, купленных на нашем рынке. Из шести штук только две рыбки чистые. Завтра пойду и верну им. Будьте внимательны… На рыночной площади продают, где ряды с овощами и фруктами. Недалеко от входных ворот. Торгуют молодые ребята рыбой и апельсинами. По субботам они где-то в другой части рынка», - написала крымчанка.

«Можете вернуть и остальных. Если вы визуально не увидели взрослых особей, то не факт, что на вид чистые рыбки не обсеменены цистами этих же паразитов. Вопрос времени появления взрослых особей в здоровых на вид рыбешках», - прокомментировала публикацию пользователь соцсети Валерия Сергеева.

Ранее жительница Симферополя приобрела в супермаркете рыбу, в которой обнаружила иглу. Крымчанка написала обращение в Роспотребнадзор, а также связалась с администрацией магазина.

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Крымчанам продают живую рыбу с червями

Крымчанам продают живую рыбу с червями фото

Жителям Армянска в Крыму продали живую рыбу, в которой обнаружились черви. Об этом в сообществе «Черный список Армянска – Красноперекопска» сообщила пользователь социальной сети ВКонтакте Наталья Леонидовна.

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