Общество
Какой сегодня праздник 16 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 16 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День шефа, День босса (Boss's Day)
Фото pixabay.com
Ежегодно 16 октября в ряде стран отмечается День Шефа или, как его еще называют, Национальный день Босса (National Boss's Day) — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.
В 1958 году Патриция Хароски (Patricia Haroski), работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году этот праздник был официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером. Первоначальная идея заключалась в том, что работники поздравляют своего начальника и благодарят его за то, что он был добр и честен в течение года.
В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия. Что это — работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей. И еще о том, что Шеф — это, прежде всего, человек. Но просто вспомнить — недостаточно. Праздник — это еще и повод преподнести шефу подарок, выразить уважение и признательность. К тому же это событие позволяет укрепить и улучшить взаимоотношения между работодателем и работником.
Всемирный день хлеба (World Bread Day)
Фото relax.com.ua
Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.
На протяжении всей истории человечества в любой стране мира хлеб и хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. В большинстве национальных культур нашей планеты хлеб является символом жизни, ему отводилось самое почетное место на любом столе – скромном или роскошном. Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно относились к хлебу. А в прежние времена именно хлеб был главным признаком достатка в семье и благополучия в доме.
Всемирный день хлеба – это и профессиональный праздник работников данной отрасли, и, конечно же, дань уважения самому хлебу. Поэтому традиционно, во Всемирный день хлеба во многих странах проходят разнообразные выставки хлебной продукции, проводятся встречи и мастер-классы кулинаров, пекарей и кондитеров, хлебные ярмарки, народные гулянья, а также бесплатные раздачи хлеба всем нуждающимся, благотворительные акции и многое другое.
Денис Позимний (Осенние Лихорадки)
Народный праздник «Денис Позимний» отмечается 16 октября (по старому стилю - 3 октября). Православная церковь в этот день вспоминает апостола от семидесяти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Другие названия праздника: «День Дионисия», «Позимний Денис - лихого глаза берегись», «Осенние лихорадки».
Также сегодня, 16 октября, отмечают такие праздники:
- Всемирный день здорового питания (World Healthy Food Day)
- Всемирный день анестезии, День анестезиолога (World Anaesthesia Day)
- День аллерголога
- День службы дознания МВД РФ
- Всемирный день продовольствия (World Food Day)
- Праздник Трубчевской иконы Божией Матери
- День недотрог
- День северного ветра
- День реконструкции груди (Breast Reconstruction Awareness Day)
- Всемирный день позвоночника (World Spine Day)
- День ликера (National Liqueur Day) в США
- День диких кошек (National Feral Cat Day) в США
- День учителя в Чили
- День армянской прессы
- День словаря (National Dictionary Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Павел, Феодосия, Денис, Рустик, Исихий, Елеферий, Феаген, Ядвига.
Что происходило 16 октября в прошлые годы
1555 - сожжены за ересь протестантские епископы Лондона и Вочестера, приказ отдан английской королевой Марией I Тюдор.
1793 - в ходе революции казнена королева Франции Мария-Антуанетта, известная своей любовью к драгоценностям.
1813 - армии Наполеона терпят поражение в «Битве народов», император впервые отрекается от престола.
1840 - Новая Зеландия получает статус британской колонии.
1853 - начало Крымской войны между Российской империей и союзом Великобритании, Франции, Турции, Сардинским королевством, в которой Россия потерпела позорное поражение.
1923 - основана известная американская мультипликационная кинокомпания «The Walt Disney Company».
1929 - в составе СССР образовалась Таджикская ССР.
1964 - проведено первое испытание атомного оружия Китаем.
1987 - на западной Украине, во Львове создано гражданско активное Товарищество Льва.
1988 - показом сериала «Рабыня Изаура» на Центральном телевидении, началась эра мыльных опер в СССР, а позднее в бывших советских республиках.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 октября. Какие праздники будут завтра?
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