Власть
Эксперт ожидает циклон отставок в Крыму
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«Наступает благоприятное время для посадок», считает неугодный республиканским властям блогер.
На следующей неделе Крым накроет циклон отставок: ожидается выпадение в осадок ряда глав администраций и городских советов, написал в своем телеграм-канале блогер Александр Талипов.
«Наступает благоприятное время для посадок. В Симферополе, Бахчисарае, Евпатории и Феодосии штормовое предупреждение, местами очень сильные выговоры. В министерстве ЖКХ первые заморозки. В министерстве информации и внутренней политики грозовой фронт», - написал блогер.
Напомним, в прокуратуре вынесли представление относительно снятия с должности по причине утраты доверия мэра Евпатории Романа Тихончука, сообщил источник в местном горсовете.
Ранее появилась информация о том, что главу евпаторийского горсовета Олесю Харитоненко заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщалось, что Роман Тихончук может выступить свидетелем в рамках уголовного дела. Дома у него проводили оперативно-следственные мероприятия.
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