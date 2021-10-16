Власть
Экономист объяснил, когда ждать «экономического чуда» в Крыму
фото © Новости Крыма
Туризм в Крыму не станет локомотивом экономического роста, а без частных внешних инвестиций на полуострове не случится экономического чуда, считает российский экономист Сергей Алексашенко.
«Экономическое чудо в Крыму – это когда Крым становится экономически самообеспеченным, то есть когда его не дотирует российский бюджет. На реализацию этого чуда нужно 15–20 лет. Но это означает, что в Крыму должны быть какие-то суперпривлекательные условия для инвестиций. В режиме санкций этого, конечно, никогда не будет. Чтобы построить торговый центр или гостиницу с бассейном, нужны десятки, если не сотни миллионов долларов. Вот это и есть инвестиции. Конечно, они не придут, поэтому развить экономическое чудо только за счет туризма точно не получится», – пояснил Алексашенко.
По мнению экономиста, доля туризма в крымской экономике может составлять не более 15%, а доминировать должны другие отрасли.
«Лидеры среди европейских стран по доли туризма в ВВП – Испания (12,4% в доковидном 2019 году) и Португалия (18% ВВП в 2019 году) – процентов до 15% в лучшие годы, когда там произошел бум. Но это означает, что все равно 85% ВВП обеспечивает какая-то другая экономика. Курортный сезон в Крыму намного короче, чем в Испании и в Португалии. Я бы не сказал, что в Крыму он может быть суперлокомотивом, который все потянет», – сказал Алексашенко.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
На месте будущего онкодиспансера в Севастополе проведут археологические раскопки. За три миллиона рублей на объекте культурного наследия «Сооружения позднеантичного времени 5-6 вв.», площадью в 707 кв.м, проведут археологические полевые работы.
На крымском побережье нашли подводный источник пресной воды. В районе мыса Айя (Балаклава) исследователи обнаружили достаточно большой источник пресной воды.
Парк в Новоозерном под Евпаторией обещают когда-нибудь привести в порядок. В парке Приморский в пгт Новоозерное Евпаторийского городского округа, подрядчик ООО «Ниссал» продолжает проведение обновление общественного пространства.
Когда планируют завершить реконструкцию «Штыка и Паруса» в Севастополе. На реставрацию обелиска «Штык и Парус» направят 277 млн рублей.
Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки
За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 579 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений на полуострове с начала пандемии.
Крымчанам продают живую рыбу с червями фото
Жителям Армянска в Крыму продали живую рыбу, в которой обнаружились черви. Об этом в сообществе «Черный список Армянска – Красноперекопска» сообщила пользователь социальной сети ВКонтакте Наталья Леонидовна.
Прокуратура ходатайствует о снятии мэра Евпатории, он сам все отрицает
Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука, сообщил источник в городском совете крымского курортного города.
Аксенов попал в пятерку губернаторов «под ударом»
Глава Крыма Сергей Аксенов стал одним и пяти российских губернаторов, находящихся «под ударом».
13 октября
Туристам разонравился крымский отдых
13 октября
Крымский Посейдон сражался со стихией на пляжевидео
13 октября
В Феодосии за неделю - 20 смертей от коронавируса, инфекционное отделение переполнено
Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил о 20 летальных случаях от коронавируса в регионе за минувшую неделю.