Экономист объяснил, когда ждать «экономического чуда» в Крыму

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Туризм в Крыму не станет локомотивом экономического роста, а без частных внешних инвестиций на полуострове не случится экономического чуда, считает российский экономист Сергей Алексашенко.

«Экономическое чудо в Крыму – это когда Крым становится экономически самообеспеченным, то есть когда его не дотирует российский бюджет. На реализацию этого чуда нужно 15–20 лет. Но это означает, что в Крыму должны быть какие-то суперпривлекательные условия для инвестиций. В режиме санкций этого, конечно, никогда не будет. Чтобы построить торговый центр или гостиницу с бассейном, нужны десятки, если не сотни миллионов долларов. Вот это и есть инвестиции. Конечно, они не придут, поэтому развить экономическое чудо только за счет туризма точно не получится», – пояснил Алексашенко.

По мнению экономиста, доля туризма в крымской экономике может составлять не более 15%, а доминировать должны другие отрасли.

«Лидеры среди европейских стран по доли туризма в ВВП – Испания (12,4% в доковидном 2019 году) и Португалия (18% ВВП в 2019 году) – процентов до 15% в лучшие годы, когда там произошел бум. Но это означает, что все равно 85% ВВП обеспечивает какая-то другая экономика. Курортный сезон в Крыму намного короче, чем в Испании и в Португалии. Я бы не сказал, что в Крыму он может быть суперлокомотивом, который все потянет», – сказал Алексашенко.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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