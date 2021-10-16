Драка с участием индусов и местных произошла в столице Крыма

Возле одного из увеселительных заведений крымской столицы произошла драка, в которой принимали участие индусы и местные жители, говорится в публикации сообщества «Злой крымчанин» в социальной сети ВКонтакте.

«Индусы устроили драку с местными», - говорится в публикации.

«Пить меньше надо», - выразил в комментарии мнение пользоватль соцсети Сергей Романов.

Ранее мы писали, что на территории Симферополя между двумя водителями возник конфликт. Мужчины вышли на проезжую часть и стали драться.

Ранее драка между крымчанами и чеченцами произошла в конце июля в центре Симферополя. Группа приезжих, один из которых был вооружен, напала на местного, который от удара потерял сознание. Силовки, разнимавшие драку, вели себя слишком дипломатично. Видео с потасовкой можно посмотреть здесь.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов возмутился тем, что задержание молодчиков проходило так мягко, и не понял, почему виновные «не валялись мордами на земле, и почему их не увозили за ноги по земле».

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Грузовик повредил путепровод на трассе «Таврида». Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором кузов грузового автомобиля повредил путепровод на федеральной трассе «Таврида».

В аэропорту Симферополя умерла женщина. 14 октября в аэропорту Симферополя при прохождении зоны досмотра у пассажирки произошла внезапная остановка сердца. Врачами скорой помощи была констатирован смерть.

Ночью в Симферополе на ходу загорелся автомобиль. Прошлой ночью в крымской столице горел легковой автомобиль.

Севастопольцу попытались откусить ухо в местном баре. Мужчина чуть не лишился части тела во время драки с гостем из Армении.