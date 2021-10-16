Происшествия
Драка с участием индусов и местных произошла в столице Крыма
Возле одного из увеселительных заведений крымской столицы произошла драка, в которой принимали участие индусы и местные жители, говорится в публикации сообщества «Злой крымчанин» в социальной сети ВКонтакте.
«Индусы устроили драку с местными», - говорится в публикации.
«Пить меньше надо», - выразил в комментарии мнение пользоватль соцсети Сергей Романов.
Ранее мы писали, что на территории Симферополя между двумя водителями возник конфликт. Мужчины вышли на проезжую часть и стали драться.
Ранее драка между крымчанами и чеченцами произошла в конце июля в центре Симферополя. Группа приезжих, один из которых был вооружен, напала на местного, который от удара потерял сознание. Силовки, разнимавшие драку, вели себя слишком дипломатично. Видео с потасовкой можно посмотреть здесь.
Губернатор Крыма Сергей Аксенов возмутился тем, что задержание молодчиков проходило так мягко, и не понял, почему виновные «не валялись мордами на земле, и почему их не увозили за ноги по земле».
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В аэропорту Симферополя умерла женщина. 14 октября в аэропорту Симферополя при прохождении зоны досмотра у пассажирки произошла внезапная остановка сердца. Врачами скорой помощи была констатирован смерть.
Ночью в Симферополе на ходу загорелся автомобиль. Прошлой ночью в крымской столице горел легковой автомобиль.
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