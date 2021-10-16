Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму запустили «репрессивную машину» ● В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников «скорой» ● Рекорды каждый день: в Крыму почти 600 новых заражений за сутки ● В Феодосии за неделю - 20 смертей от коронавируса, инфекционное отделение переполнено ● Более половины стационарных больных с Covid-19 в Крыму старше 60 лет
Число умерших за сутки от COVID-19 превысило в России тысячу
За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 1002 человека. Впервые с начала пандемии число летальных случаев от COVID-19 превысило одну тысячу за сутки.
Данные федерального оперштаба по коронавирусу приводит телеканал RT.
Также выявлено максимальное число выявленных за сутки случаев коронавируса – 33 208. Выздоровели за сутки 21 883 человек.
С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 7 958 384 человек, выздоровели 6 981 907, умерли 222 315.
Накануне глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в стране не планируется вводить общефедеральный локдаун.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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