Число умерших за сутки от COVID-19 превысило в России тысячу

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 1002 человека. Впервые с начала пандемии число летальных случаев от COVID-19 превысило одну тысячу за сутки.

Данные федерального оперштаба по коронавирусу приводит телеканал RT.

Также выявлено максимальное число выявленных за сутки случаев коронавируса – 33 208. Выздоровели за сутки 21 883 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 7 958 384 человек, выздоровели 6 981 907, умерли 222 315.

Накануне глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в стране не планируется вводить общефедеральный локдаун.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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