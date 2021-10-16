Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Ялты не на шутку встревожены ● Севастопольский университет переходит на частичный дистант ● Новый рекорд: сводка по COVID в Севастополе за сутки ● В Крыму дети стали чаще болеть COVID-19 ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
Более половины стационарных больных с Covid-19 в Крыму старше 60 лет
фото © zdrav.expert
Более половины пациентов с коронавирусом в больницах Крыма - люди старше 60 лет.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крым» сообщила замминистра труда и соцзащиты РК Елена Лось.
По данным на пятницу 15 октября в регионе насчитывается 9632 пациента с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция, 5617 человек получают лечение амбулаторно.
«Еще 4015 человек лечатся в условиях стационара. Из них в возрастной группе старше 60 лет - 2272 человека. Это более половины от всех стационарных больных», - сообщила Лось. Именно высокими рисками для здоровья и жизни граждан этот возрастной категории были обусловлены меры по введению самоизоляции и отмене льготного проезда в транспорте, пояснила она. Среди остальных возрастных категорий лечение в стационарах получают: до 18 лет - 171 человек, от 19 до 30 лет - 85 человек, от 31 до 60 лет - 1487 пациентов, добавила замминистра труда и соцзащиты РК.
На полуострове в основном преобладают семейные очаги инфекции. Штамм «дельта» поражает не только старше поколение, но и детей. При этом летальность значительно выросла именно среди граждан старше 60 лет. За сутки в республике заболели новой коронавирусной инфекцией еще 568 человек, скончались 16 пациентов.
Это 13 подряд антирекорд по числу заболевших. Предыдущий был установлен сутками ранее – в регионе было зарегистрировано 552 случая.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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