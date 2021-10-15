Значительно потеплеет: прогноз погоды в Крыму на выходные

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Потепление и настоящее бабье лето придет в Крым в предстоящие выходные, уже в субботу температура воздуха повысится до +23 градусов, что на несколько градусов превышает климатическую норму октября.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Это будет реквием бабьего лета», - подчеркнул Тишковец.

- В ночь на субботу без осадков, по Крыму температура воздуха составит +7…12, а днем регион окажется в теплом секторе циклона, поэтому ожидается всплеск мощного тепла. Несмотря на то, что местами возможет небольшой дождь, температура повысится в Симферополе до +20…22, в Крыму до +18…23». А в воскресенье на смену теплому фронту придет холодный, он незначительно понизит температуру.

В дневные часы в Симферополе прогнозируется +16…18 градусов, в Крыму – в пределах +14…19. При этом в течение дня будет дуть северный ветер скоростью 4-9 м/с. На следующей неделе погода в Крыму будет переменчивой, но начнется она с тепла.

Однако температура морской воды уже опустилась до +16.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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