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Происшествия

Житель Севастополя попался на ложном минировании федерального объекта в Крыму

Крымские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Севастополя, который сообщил заведомо ложную информацию о минировании одного из территориальных подразделений федерального органа исполнительной власти.

Свое сообщение он прислал на электронную почту учреждения, но вскоре оказался вычислен экспертами, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

«На электронную почту поступило сообщение о якобы существующей угрозе. Однако, подтвердив ложность угрозы, вскоре правоохранители задержали злоумышленника, а в его доме при осмотре нашли компьютер и мобильные телефоны, с помощью которых он и совершил преступление», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в крымских СМИ появилась информация о минировании здания территориально отделения Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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