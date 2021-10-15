Происшествия
Житель Севастополя попался на ложном минировании федерального объекта в Крыму
Крымские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Севастополя, который сообщил заведомо ложную информацию о минировании одного из территориальных подразделений федерального органа исполнительной власти.
Свое сообщение он прислал на электронную почту учреждения, но вскоре оказался вычислен экспертами, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
«На электронную почту поступило сообщение о якобы существующей угрозе. Однако, подтвердив ложность угрозы, вскоре правоохранители задержали злоумышленника, а в его доме при осмотре нашли компьютер и мобильные телефоны, с помощью которых он и совершил преступление», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в крымских СМИ появилась информация о минировании здания территориально отделения Роспотребнадзора.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе рабочий присвоил себе оборудования на полмиллиона и перестал ходить на работу. В полицию обратился один из предпринимателей крымской столицы, который пожаловался на своего сотрудника.
Рецидивист обокрал детсад в Симферополе. Мужчина с судимостью украл игровой комплекс с территории одного из детских садов Симферополя.
В Керчи задержали подвыпившего похитителя «Газели». Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. На угнанном автомобиле он успел совершить ДТП, рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Триллер по-крымски: наркодилер стала жертвой вооруженного похищения. Полицейские оказали помощь 27-летней наркоторговке, которую расстреляли из пневматического пистолета, вымогая 100 тысяч рублей.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на Covid-19.
Какой сегодня праздник 15 октября фото
Сегодня, 15 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Катастрофическая ситуация: в Севастополе не хватает медиков для работы с ковидными больными
В Севастополе катастрофически не хватает врачей для работы с ковидными больными, а также медсестер и санитаров.
Счета крымчан будут блокировать без решения суда
Законопроект об этом уже разработал Росфинмониторинг для случаев, «не терпящих отлагательств».
22 часа назад
В Крыму проведут «картофельную» реформу
16 часов назад
В Крыму практически запретили любительскую рыбалку
20 часов назад
Россия стягивает тысячи военных в Крым
14 часов назад
Аксенов объявил выговор главам двух городов
16 часов назад
Как будут работать торговые центры в Севастополе с 15 октября
В правительстве Севастополя разъяснили, как будут работать торговые центры после ужесточения антиковидных мер в регионе, а также как непривитым пройти в ТЦ, чтобы вакцинироваться.