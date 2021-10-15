Власть
Ялтинцам разрешат парковать машины около своего дома по сниженным ценам
фото © yalta.rk.gov.ru
Абонементы на пользование парковками на автодорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования и резидентские парковочные разрешения начали внедрять в Ялте.
Тарифы на них установлены постановлением, которое подписала первый заместитель главы администрации города Евгения Бавыкина.
«Администрация продолжает регулировать деятельность платного парковочного пространства. Прежде всего, стоял вопрос о введении резидентских парковочных разрешений. Резидент – лицо, проживающее постоянно на территории Ялты, жилье которого находится в радиусе 100 метров от близлежащей парковки. Установленный для них тариф составляет 2200 рублей в год. При этом данное разрешение не распространяется на остальные муниципальные парковки», – пояснил начальник департамента экономического развития администрации Ялты Эдуард Онацкий.
Он напомнил, что понятия «резидент», «резидентское парковочное разрешение», «абонемент» утверждены на 32-й сессии Ялтинского городского совета по предложению администрации. На том же пленарном заседании, обратил внимание Онацкий, были установлены и максимальные размеры платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) на автодорогах общего пользования местного значения в регионе.
По информации руководителя департамента экономического развития администрации, жители зоны платной парковки могут оформить годовое разрешение, обратившись к оператору парковочного пространства – в муниципальное учреждение «Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления».
В то же время, по словам Онацкого, в соответствии с государственной и республиканской концепциями развития, парковки будут бесплатными для электротранспорта. «Оплата парковочных сессий транспортных средств, приводимых в действие электродвигателями, не производится. Требуется лишь внести сведения о таком транспортном средстве в муниципальный реестр, который составляет оператор парковочного пространства», – уточнил руководитель департамента экономического развития.
Кроме того, добавил Онацкий, появилась возможность приобрести абонементы, которые рассчитаны на автолюбителей, часто пользующихся парковками, юридических лиц и туристов. «Тариф на годовой абонемент установлен в размере 30700 рублей, полугодовой будет стоить 16400 рублей, месячный – 4600 рублей, а недельный, который также называется «туристический», обойдется в 2900 рублей», – сообщил начальник департамента экономического развития администрации Ялты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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