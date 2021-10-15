Власть
Возле Воронцовского дворца в Алупке пообещали построить новый причал
Проектно-сметная документация по строительству морского причала в Алупке будет откорректирована.
Об этом шла речь на межведомственном совещании по вопросу восстановления и строительства морского причала на территории, граничащей с прибрежной частью дворцово-паркового ансамбля, объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений Воронцовского дворца».
Как отмечают в пресс-службе министерства культуры Крыма, морской транспорт увеличит посещаемость Алупкинского дворца на 20%.
«Проведение работ по восстановлению морского причала позволит обеспечить инженерную защиту территории дворцового ансамбля и парка-памятника садово-паркового искусства «Алупкинский», будет способствовать восстановлению и регенерации исторической и природной среды охранной зоны комплекса сооружений Воронцовского дворца», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, ранее эксперты подтвердили, что причал, возведенный в 1981 году, находится в аварийном состоянии и будет полностью снесен, так как повреждена бетонная часть сооружения, наблюдается сильная коррозия металлических свай. Кроме строительства причала, проект предполагает устройство наружного освещения, установку перил в верхней части пирса, соединительной эстакады и оборудование отвода дождевых стоков.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Лайнер «Князь Владимир» так и не вышел из Сочи в Крым. Ушел ли сегодня из Сочи в Ялту «Князь Владимир» не известно, но сайт marinetraffic.com, отслеживающий перемещения судов, уверяет: пассажирский теплоход все еще находится в порту Сочи.
«Князь Владимир» все еще задержан в сочинском порту вместе с пассажирами. Теплоход «Князь Владимир» задержан в сочинском порту.
Круиз в Крым не начинается: туристы вторые сутки сидят на лайнере «Князь Владимир». На лайнере «Князь Владимир» вторые сутки сидят туристы, круиз в Крым не начинается.
В Феодосии перекроют рейд и закроют пляжи: будут взрывать авиабомбу. В пятницу 27 августа спасатели МЧС проведут операцию по обезвреживанию авиабомбы ФАБ-100, обнаруженной на дне Феодосийского залива.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на Covid-19.
Юную крымчанку довели до кровавых пролежней в инфекционной больнице
Жительница Крыма Ксения Дмитриева обратилась в правоохранительные органы с заявлением на действия сотрудников Республиканской детской инфекционной клинической больницы.
Какой сегодня праздник 15 октября фото
Сегодня, 15 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Пять пропавших крымчан найдены мертвыми
Поиски еще восьмерых продолжаются.
11 октября
Стал известен размер нового прожиточного минимума крымчан
В следующем году размер прожиточного минимума в Крыму увеличится на 594 рубля.