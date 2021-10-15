Возле Воронцовского дворца в Алупке пообещали построить новый причал

Проектно-сметная документация по строительству морского причала в Алупке будет откорректирована.

Об этом шла речь на межведомственном совещании по вопросу восстановления и строительства морского причала на территории, граничащей с прибрежной частью дворцово-паркового ансамбля, объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений Воронцовского дворца».

Как отмечают в пресс-службе министерства культуры Крыма, морской транспорт увеличит посещаемость Алупкинского дворца на 20%.

«Проведение работ по восстановлению морского причала позволит обеспечить инженерную защиту территории дворцового ансамбля и парка-памятника садово-паркового искусства «Алупкинский», будет способствовать восстановлению и регенерации исторической и природной среды охранной зоны комплекса сооружений Воронцовского дворца», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее эксперты подтвердили, что причал, возведенный в 1981 году, находится в аварийном состоянии и будет полностью снесен, так как повреждена бетонная часть сооружения, наблюдается сильная коррозия металлических свай. Кроме строительства причала, проект предполагает устройство наружного освещения, установку перил в верхней части пирса, соединительной эстакады и оборудование отвода дождевых стоков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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