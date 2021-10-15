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Коронавирус в Крыму

Власти Ялты не на шутку встревожены

18:52 пятница, 15 октября 2021
Ялта
Власти Ялты не на шутку встревожены

фото © strana.ua

Глава администрации Ялты Янина Павленко посвятила первое совещание после выхода из отпуска теме профилактики COVID-19 в муниципальном образовании как наиболее острой.

Об этом градоначальница написала на своей странице в социальных сетях после встречи с новым руководителем местного филиала ФМБА Юрием Трубой. 

«Ведем постоянный мониторинг ситуации по заболеваемости, в том числе по сравнению с 2020 годом, и тенденция не радует. В ковидном госпитале находятся 244 человека, из которых на сегодня пять – в реанимации и пять – на ИВЛ», – сообщила Павленко.

По ее информации, в конце прошлой недели городская больница получила в подарок от санаторно-курортного комплекса «Мрия» «дорогостоящую, жизненно важную» кислородную станцию, и сейчас производится ее монтаж. «Он достаточно сложный, но в течение месяца станция будет запущена и разместится в хирургическом корпусе, где в случае необходимости сможем развернуть дополнительно еще 70 коек для больных ковидом», – заявила она, отметив, что пока, по словам руководителя медучреждения, мест хватает, и даже есть 40 коек в запасе.

Глава администрации города также обратила внимание, что рабочая группа из числа сотрудников департамента муниципального контроля, управления потребительского рынка и услуг, отделов транспорта и по курортам и туризму проводит проверки кафе, ресторанов, магазинов. «На этой неделе проверили работу 137 предприятий, составлено девять актов», – уточнила Павленко.

Кроме того, добавила она, продолжаются рейды на транспорте и в объектах санаторно-курортного комплекса. «Наша главная задача – не наказать, а максимально призвать бизнес соблюдать антиковидные мероприятия», – подчеркнула градоначальница.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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