Власти Ялты не на шутку встревожены

фото © strana.ua

Глава администрации Ялты Янина Павленко посвятила первое совещание после выхода из отпуска теме профилактики COVID-19 в муниципальном образовании как наиболее острой.

Об этом градоначальница написала на своей странице в социальных сетях после встречи с новым руководителем местного филиала ФМБА Юрием Трубой.

«Ведем постоянный мониторинг ситуации по заболеваемости, в том числе по сравнению с 2020 годом, и тенденция не радует. В ковидном госпитале находятся 244 человека, из которых на сегодня пять – в реанимации и пять – на ИВЛ», – сообщила Павленко.

По ее информации, в конце прошлой недели городская больница получила в подарок от санаторно-курортного комплекса «Мрия» «дорогостоящую, жизненно важную» кислородную станцию, и сейчас производится ее монтаж. «Он достаточно сложный, но в течение месяца станция будет запущена и разместится в хирургическом корпусе, где в случае необходимости сможем развернуть дополнительно еще 70 коек для больных ковидом», – заявила она, отметив, что пока, по словам руководителя медучреждения, мест хватает, и даже есть 40 коек в запасе.

Глава администрации города также обратила внимание, что рабочая группа из числа сотрудников департамента муниципального контроля, управления потребительского рынка и услуг, отделов транспорта и по курортам и туризму проводит проверки кафе, ресторанов, магазинов. «На этой неделе проверили работу 137 предприятий, составлено девять актов», – уточнила Павленко.

Кроме того, добавила она, продолжаются рейды на транспорте и в объектах санаторно-курортного комплекса. «Наша главная задача – не наказать, а максимально призвать бизнес соблюдать антиковидные мероприятия», – подчеркнула градоначальница.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Юную крымчанку довели до кровавых пролежней в инфекционной больнице. Жительница Крыма Ксения Дмитриева обратилась в правоохранительные органы с заявлением на действия сотрудников Республиканской детской инфекционной клинической больницы.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 14 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 86 481 положительных на Covid-19.

Коронавирус в Крыму: в больницах разворачивают дополнительные койки. Коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией в крымских больницах занят на 88%, медучреждения разворачивают дополнительные места.

Катастрофическая ситуация: в Севастополе не хватает медиков для работы с ковидными больными. В Севастополе катастрофически не хватает врачей для работы с ковидными больными, а также медсестер и санитаров.