Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастопольский университет переходит на частичный дистант ● Новый рекорд: сводка по COVID в Севастополе за сутки ● В Крыму дети стали чаще болеть COVID-19 ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Коронавирус в Крыму: в больницах разворачивают дополнительные койки
Власти Ялты не на шутку встревожены
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Глава администрации Ялты Янина Павленко посвятила первое совещание после выхода из отпуска теме профилактики COVID-19 в муниципальном образовании как наиболее острой.
Об этом градоначальница написала на своей странице в социальных сетях после встречи с новым руководителем местного филиала ФМБА Юрием Трубой.
«Ведем постоянный мониторинг ситуации по заболеваемости, в том числе по сравнению с 2020 годом, и тенденция не радует. В ковидном госпитале находятся 244 человека, из которых на сегодня пять – в реанимации и пять – на ИВЛ», – сообщила Павленко.
По ее информации, в конце прошлой недели городская больница получила в подарок от санаторно-курортного комплекса «Мрия» «дорогостоящую, жизненно важную» кислородную станцию, и сейчас производится ее монтаж. «Он достаточно сложный, но в течение месяца станция будет запущена и разместится в хирургическом корпусе, где в случае необходимости сможем развернуть дополнительно еще 70 коек для больных ковидом», – заявила она, отметив, что пока, по словам руководителя медучреждения, мест хватает, и даже есть 40 коек в запасе.
Глава администрации города также обратила внимание, что рабочая группа из числа сотрудников департамента муниципального контроля, управления потребительского рынка и услуг, отделов транспорта и по курортам и туризму проводит проверки кафе, ресторанов, магазинов. «На этой неделе проверили работу 137 предприятий, составлено девять актов», – уточнила Павленко.
Кроме того, добавила она, продолжаются рейды на транспорте и в объектах санаторно-курортного комплекса. «Наша главная задача – не наказать, а максимально призвать бизнес соблюдать антиковидные мероприятия», – подчеркнула градоначальница.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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