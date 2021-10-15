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Власти Крыма подарили санаторий в Евпатории Белгородской области
фото © Новости Крыма
Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина» в Евпатории безвозмездно передали Белгородской области.
Документ, подтверждающий договоренности, достигнутые регионами на ПМЭФ-2021, опубликован на официальном сайте крымского правительства. Согласно распоряжению, имущество санатория будет безвозмездно передано в государственную собственность Белгородской области.
Право собственности у региона появится с даты утверждения передаточного акта. Выполнить распоряжение ответственным крымским чиновникам необходимо до конца 2021 года. Согласно перечню имущества, Белгородской области в подарок достанется 20 зданий общей площадью более 17 тысяч квадратных метров.
Среди них самые большие постройки – административный и главный корпуса, два спальных корпуса, лечебный корпус и своя школа. Возраст зданий – более 40 лет. Весь комплекс санатория располагается на участке возле моря площадью 13,7 гектара.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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