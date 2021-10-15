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Власть

В Ялте на развалинах недостроенного детсада выросла огромная сосна

18:11 пятница, 15 октября 2021
Ялта

В Ялте сносят недостроенное здание. Работу осложнило дерево, которое расположилось на вершине конструкции.

Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Сносим недострой детского сада – расчищаем площадку под строительство образовательного кластера. Пока жители микрорайона ждали сад – на «скелете» его конструкции успела вырасти сосна. Тяжелая техника работает мощно, но ювелирно — часть конструкции с сосной сохранена», — отметила Янина Павленко.

Глава Ялты со специалистами планируют пересадить сосну, чтобы в дальнейшем, как и просят жители, высадить у долгожданной школы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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