В Севастополе неожиданно отметили День защитника и защитниц Украины

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14 октября в Севастополе отметили украинский День защитника и защитниц Украины к памятнику украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко принесли цветы.

Неизвестные приносили цветы к подножию памятника Шевченко утром 14 октября, позже букет исчез. После обеда цветы принесли снова. Букет чернобривцев-бархатцев перевязали голубой и желтой лентой.

В церквях Севастополя 14 октября заказали поминальные службы о погибших украинских воинах и молебны о здравии защитников Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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