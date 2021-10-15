Общество
В Севастополе неожиданно отметили День защитника и защитниц Украины
фото © Крым.реалии
14 октября в Севастополе отметили украинский День защитника и защитниц Украины к памятнику украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко принесли цветы.
Неизвестные приносили цветы к подножию памятника Шевченко утром 14 октября, позже букет исчез. После обеда цветы принесли снова. Букет чернобривцев-бархатцев перевязали голубой и желтой лентой.
В церквях Севастополя 14 октября заказали поминальные службы о погибших украинских воинах и молебны о здравии защитников Украины.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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