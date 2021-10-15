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Общество

В Севастополе неожиданно отметили День защитника и защитниц Украины

15:37 пятница, 15 октября 2021
В Севастополе неожиданно отметили День защитника и защитниц Украины

фото © Крым.реалии

14 октября в Севастополе отметили украинский День защитника и защитниц Украины к памятнику украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко принесли цветы.

Неизвестные приносили цветы к подножию памятника Шевченко утром 14 октября, позже букет исчез. После обеда цветы принесли снова. Букет чернобривцев-бархатцев перевязали голубой и желтой лентой.

В церквях Севастополя 14 октября заказали поминальные службы о погибших украинских воинах и молебны о здравии защитников Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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